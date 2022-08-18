Берлин, 18 августа, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Житель Германии нашел новый способ отапливать дом с помощью туалетной бумаги. По словам «изобретателя» из немецкого города Нойенхаген, он планирует экономить на отоплении в условиях роста цен на коммунальные услуги.

pxhere.com Ферма в Германии

Мужчина рассказал, что живет в доме 1931 года постройки, который плохо сохраняет тепло. Так, еще в прошлом году он начал пробовать разные способы его обогреть, один из которых — с помощью туалетной бумаги. Он засунул целый рулон в пустую консервную банку, сбрызнул этиловым спиртом и поджег.

«В результате я получил своего рода небольшую самодельную печь, которая довольно быстро согревала мою комнату. И даже когда я гасил ее, она какое-то время еще держала тепло. Таким способом буду греться и предстоящей зимой, когда счета за газ должны вырасти в несколько раз», — сказал он РИА Новости.

Мужчина уточнил, что такое устройство может гореть в течение одного часа и может увеличить температуру в комнате на два градуса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Германия испытывает проблемы с газовыми поставками из России в связи с введёнными ЕС антироссийскими санкциями, существенно повлиявшими на объём прокачки «Северного потока».

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