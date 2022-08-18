Гусь-Хрустальный, Владимирская область, 18 августа, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области 17 августа было ликвидировано загорание торфа. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Pixabay.com Пожар

Диспетчеру поступило сообщение о загорании торфа на территории частного предприятия ООО «Фаско+» около населённого пункта Панфилово Гусь-Хрустального района. Приблизительная площадь загорания составляла три гектара.

В ликвидации пожара принимал участие 31 человек и 13 единиц техники. Населённый пункт и лесной массив не пострадали.