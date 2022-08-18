Мурманск, , 13:22 — REGNUM Четырех мурманских полицейских уличили в незаконной лвле краба, сообщает пресс-служба УМВД.

Краб

«По предварительной информации, четверо сотрудников УМВД в июле 2022 года совершили противоправные действия, выразившиеся в незаконной добыче водных биоресурсов. Руководством регионального УМВД по данному факту назначено проведение служебной проверки», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, любительский лов краба в Мурманской области разрешен на пяти определенных участках на побережье. Для этого необходимо приобрести путевку у сертифицированной компании.