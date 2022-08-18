Самара, , 13:41 — REGNUM Универсальную горелку для газотурбинных установок, которая может работать на различном топливе (от обычного метана и метано-водородных смесей до чистого водорода) разработали и испытали учёные в Самаре. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба Самарского университета им. Королёва.

Иван Вепхвадзе. Перспектива. Молодые ученые. 1981 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщается, что эта горелка является первым в России горелочным устройством для газотурбинных установок, которое работает на стопроцентном водородном топливе.

«В перспективе данная разработка должна помочь в развитии «зелёной» энергетики и декарбонизации энергетической отрасли», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что создать эту горелку помогли космические технологии (принцип организации процесса горения напоминает работу жидкостного реактивного двигателя космической ракеты), при этом устройство получилась очень тихим.

Сообщается, что горелка очень экологична.

«Результаты первых её испытаний на различном топливе показали, что содержание опасных окислов азота NOx в продуктах сгорания значительно ниже, чем у горелок, используемых в настоящее время в составе газотурбинных установок», — говорится в сообщении пресс-службы.