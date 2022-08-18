Екатеринбург, 18 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в День города, 20 августа будет ограничена скорость движения электросамокатов. Об этом журналистам сообщили в мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

На территории Екатеринбурга электросамокаты в аренду предоставляют три кикшеринговые компании. Каждая из них внесёт в программу своих мобильных приложений ограничения. Самокаты не смогут разгоняться свыше восьми километров в час.

Ограничения скорости запустят не на всей территории города, а только в центре. Такой режим будет действовать с 09:00 (7:00 мск) до 24:00.