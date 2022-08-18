Нили, Афганистан, 18 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В афганских провинциях Дайкунди и Газни произошли разрушительные наводнения. В результате разгула стихии населению нанесён огромный материальный ущерб. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

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Местные источники в Дайкунди говорят, что в течение двух дней проливные дожди вызвали сильные наводнения в уездах Мирамор, Пату и Хадир. Были уничтожены сотни джерибов (джериб равен 0,2 га) сельскохозяйственных угодий, тысячи саженцев, разрушены десятки плотин и источников питьевой воды.

Жители уезда Мокар провинции Газни сообщили, что наводнение разрушило 40 домов в кишлаках Сайгансу, Абу-Кала и Сулейманзай. По их словам, в результате наводнения также уничтожена почти тысяча джерибов сельскохозяйственных угодий, на которых выращивалась фасоль.

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Пострадавшие от наводнения в Газни говорят, что пока не получили никакой помощи.

Напомним, вечером 17 августа Метеорологическое управление Афганистана предупредило об осадках и наводнениях в течение трёх дней в ряде провинций.