Москва, 18 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Отметив новые шестимесячные минимумы в районе $91,50 за баррель, нефть марки Brent совершила небольшой отскок и закрылась 17 августа с повышением на 1,42%, в районе $93,65, заявил корреспонденту ИА REGNUMсотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Bashneft.ru Добыча нефти

«Сегодня, 18 августа, нефтяные цены сохраняют восходящий уклон, проверяя на прочность уровень $94 доллара, однако предпосылок для заметного развития импульса восстановления пока не наблюдается.

Подъем от новых февральских минимумов походит скорее на техническую коррекцию в условиях локальной перепроданности, нежели на уверенный отскок после формирования дна.

Понижательные риски сохраняются, особенно после подтверждения ястребиного настроя Федрезерва в рамках вчерашнего протокола июльского заседания Центробанка. Сохранение агрессивного плана регулятора усиливает опасений рецессии, которые сейчас являются одним из основных факторов давления на нефтяной рынок.

При этом некоторую поддержку ценам оказал официальный отчет Минэнерго США, отразивший неожиданное сокращение запасов сырой нефти более чем на 7 млн баррелей, тогда как прогнозы предполагали символическое снижение в пределах 300 тыс. баррелей.

Более того, запасы бензина упали на 4,6 млн баррелей. Добыча сократилась на 100 тыс. баррелей в день, что, впрочем, было ожидаемым, учитывая временную остановку морских платформ гигантов Chevron и Shell.

В целом у покупателей пока нет веского повода включаться в игру, и после текущего отскока Brent рискует снова оказаться под давлением, которое будет сохраняться, пока угроза рецессии, которая омрачает перспективы спроса, находится в центре внимания игроков», — пояснил эксперт.

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