Грозный, 18 августа, 2022, 13:18 — ИА Регнум. На Украине долгие годы с момента развала СССР велась пропаганда фашистской идеологии. На этой теме было воспитано целое поколение нацистов. При этом, наблюдая за этим, Запад потворствовал в этом скатывании к фашизму, которое привело в итоге к трагедии. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Government.ru Рамзан Кадыров

Свой комментарий в телеграм-канале глава Чечни иллюстрирует видеокадрами с Украины разных лет постсоветского периода, на которых изображены украинские неонацисты с фашисткой свастикой, шовинистскими лозунгами, нацистскими приветствиями, хорошо известными с времен гитлеровской Германии, Кадыров называет Украину рассадником нацизма и фашизма. Пока на украинских телеканалах и в соцсетях обществу прививали идею превосходства определенной расы, западное сообщество молчало на эту тему, даже те, кто больше всего пострадал от фашизма, заметил Кадыров.

«В детских садах, школах и иных учебных заведениях на протяжении многих лет шла беспрепятственная агитация гитлеровских ценностей. Выросло целое поколение нацистов, но никому до этого на Западе не было дела. В итоге всё это привело к трагедии. <…> Поэтому и приходится констатировать, что нынешняя Украина — рассадник нацизма и фашизма, а Запад, в свою очередь, её покровитель», — констатирует Кадыров.