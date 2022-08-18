Москва, , 13:17 — REGNUM «РОСНАНО» и «НПП «Интероко», участник нацпроекта «Производительность труда» обеспечат российское здравоохранение расходными медицинскими изделиями из пластика и полимеров. На Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» вице-премьеру — главе Минпромторга России Денису Мантурову представили проект по развитию современного технологического производства медицинских расходных изделий из пластиков и полимеров из российского сырья и материалов.

Проект предполагает значительное расширение продуктового ряда расходных материалов в течение 2-х лет и доведение уровня локализации до 50%, в течение 3-х лет — до 70%, а по ряду номенклатурных позиций — до 100%.

Новый центр компетенций будет производить медицинские изделия одноразового применения для: анестезиологии и реаниматологии, урологии, средств для реабилитации, лабораторных исследований, служб крови, гемодиализной терапии, акушерства и гинекологии. Его реализация обеспечит до 80−90% всех потребностей российского здравоохранения в медицинских расходных изделиях из пластика. Создание инновационных материалов на основе полимеров и композитов, а также продукции из них отвечает целям стратегической инициативы правительства России «Развитие производств новых материалов».

Российские предприятия активно развивают импортозамещение в сфере медицинских технологий. Так, в Чеченской Республикеработает «РК Групп» — ключевое предприятие по производству высокотехнологичных медицинских изделий. На заводе выпускаются коронарные стенты и катетеры, которые используют для лечения пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в рамках оказания бесплатной медпомощи гражданам России. Запуск этого предприятия состоялся в 2018 году и внес вклад в развитие отечественного производства медизделий для эндоваскулярной хирургии и малоинвазивных операционных вмешательств.

Сейчас одна из ключевых задач, которая стоит перед всеми отраслями — улучшить качество отечественных товаров и увеличить объем производства, причем с минимальными затратами. Именно в этом помогает национальный проект «Производительность труда» — делает работу предприятий эффективнее, находит скрытые резервы и увеличивает количество выпускаемых товаров. Нацпроект запущен в 2019 году. За это время его участниками уже стали более 3900 предприятий. Задача нацпроекта — обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.