Переславль-Залесский, Ярославская область, 18 августа, 2022, 13:17 — ИА Регнум. 17 августа в Переславском районе Ярославской области загорелся лес. Огонь уничтожил 5,1 гектаров лесного массива. Ликвидировать пожар смогли в тот же день. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте лесного хозяйства Ярославской области.

yarregion.ru Лесной пожар

Пожар тушили сотрудники лесной охраны, на помощь пришли и специалисты МЧС. Причиной пожара стал «человеческий фактор».

Этим летом было зафиксировано ещё три возгорания на территории лесного фонда. Пострадали лесничества Переславского, Рыбинского и Большесельского районов. Общая площадь пожаров составила 4,5 гектара.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим. Он подразумевает запрет на посещение лесов, а также разведение костров на участках лесного фонда. За нарушение грозит штраф. Лесные пожары из-за жары и засухи фиксируются и в соседних областях.