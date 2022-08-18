Оренбург, , 13:16 — REGNUM В Оренбурге ко Дню флага России, 22 августа, появится граффити в цветах триколора, сообщили в пресс-службе мэрии.

Граффити в Оренбурге пресс-служба администрации Оренбурга

Оренбург вошёл в число 16 городов, где мастера стрит-арта создадут тематические граффити на городских пространствах в цветах российского триколора. Проект приурочен ко Дню флага России.

Изображение появится на поверхности опорной конструкции автомобильного моста возле самого оживлённого пространства в городе — скейт-площадки на набережной Урала. Общий размер граффити составит 100 квадратных метров. На изображение потребуется примерно 150 баллончиков краски.

«Для реализации проекта на одной из поверхностей мы выбрали изображение, узнаваемое для каждого оренбуржца — Юрий Гагарин в космосе. Три картины в стиле «авангард» объединяются в общую композицию — покорение космического пространства человеком. Художник начинает с предметного изображения – космонавта, переходя в более сложную абстрактную композицию, олицетворяющую другие измерения, пространства вселенной», — сказала главный художник Оренбурга Наталия Бровко.

Особым подарком для горожан от организаторов проекта станет изображение одного из символов Оренбурга. Секрет раскроют 22 августа.