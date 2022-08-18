Москва, 18 августа, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Посетители российских магазинов Huawei не могут приобрести выставленные в витринах телефоны и ноутбуки. Техника помечена табличками «не для продажи», сообщает 18 августа «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфон

Смартфоны, ноутбуки и другие товары основного ассортимента покупателям не продают в фирменных магазинах Huawei, оператор которых — компания «Премиум ритейл». Такая ситуация наблюдается в московских торговых комплексах, а также в Новосибирске, Челябинске и Тюмени.

Возле большинства товаров размещены таблички «не для продажи» или «демо-образец». Нарушения прав потребителей при этом нет, пояснил изданию юрист, так как табличка есть у единственного образца товара.

В отдельных магазинах купить можно наушники, чехлы, защитные стёкла и другие аксессуары. В большинстве магазинов сотрудники не могут сказать, когда товары станут доступны. В одном из столичных магазинов поставок ждут в сентябре, в Новосибирске говорят о «двух неделях».

Проблемы с розницей возникли, вероятно, на фоне спора управляющей компании магазинов с производителем. Huawei перестала напрямую поставлять фирменным магазинам товар, а новые схемы работы ещё не отлажены.

Как сообщало ИА REGNUM, российский интернет-магазин Huawei прекратил работу 3 августа. Продажи остановлены и через мобильное приложение Vmall.

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