Кабул, 18 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. За последние семь дней из Ирана было депортировано около 3 тысяч афганских иммигрантов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

8am. af Беженцы из Афганистана

Согласно источникам, к 18 августа 2844 афганских иммигранта прибыли в провинцию Нимроз на юго-западе Афганистана через пограничный переход Пуле-Абришам («Шелковый мост»).

Иран, в котором проживают сотни тысяч афганских граждан, каждую неделю депортирует по нескольку тысяч в провинцию Нимроз.