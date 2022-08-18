Вильнюс, 18 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Говорить о том, что Россия в ходе своей спецоперации на Украине истощена, чересчур оптимистично, так как российские власти даже не начинали мобилизацию и у военных РФ достаточно оружия. Об этом 18 августа заявил бывший главнокомандующий армией Литовы Валдас Туткус в интервью LRT.

Генерал литовской армии Валдас Туткус

Как считает литовский генерал, силы Вооружённых сил России и украинских боевиков в Херсоне примерно равны, однако при этом Киев не может начать тут полномасштабное контрнаступление, так как для этого нужно превосходство не менее чем в три-четыре раза.

Также он призвал не верить заявлениям СМИ о том, что российские военные истощены потерями в ходе спецоперации.

«Однако люди, которые думают, что Россия истощена, я думаю, слишком оптимистичны. Я не думаю, что это так», — сказал Тукус.

При этом генерал из Литвы отметил, что у России имеется ещё множество возможностей и в ней «даже не начали мобилизацию» и на её складах есть достаточное количество вооружений

Кроме того, Тукус указал, что считает, что конфликт на Украине теперь перешёл в затяжную фазу и добавил, что, по его мнению, перемирия в нём можно достичь только «вмешательством мощной третьей стороны», однако оно не разрешит конфликт.

«Война — это продолжение политики другими средствами. Война закончится только политическим соглашением. Что может не понравиться воюющим сторонам, но им придется придерживаться этого (соглашения)», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду на то, что запугивание жителей освобожденных территорий региона и стран Европы ядерной угрозой прекратится после поездки делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.