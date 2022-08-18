Вашингтон, 18 августа, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Запад действует вместе с Киевом в ситуации на Запорожской АЭС, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

«Эта ситуация очень опасна, и найти из неё выход будет очень трудно, если Запад, как, похоже, и происходит, будет действовать заодно с Киевом, вместо того чтобы наблюдать за его безответственным поведением, сохраняя дистанцию», — сказал Риттер RT.

По его мнению, Запад и Киев в этой ситуации играют с огнём, пытаясь выдавить России с атомной электростанции при помощи ядерного шантажа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны РФ рассказали о подготовке Киевом провокации на ЗАЭС.