Москва, , 13:13 — REGNUM Запад совершил большую ошибку, обеспечив киевский режим во главе с Владимиром Зеленским современными образцами оружия. Об этом 18 августа заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, почувствовав поддержку со стороны Евросоюза и США, Зеленский решил, что ему все позволено и начал обстреливать Запорожскую атомную электростанцию.

«Европа не понимает, что, давая Украине летальное оружие, не контролируя эту власть, которая, как обезьяна с гранатой и никто не понимает куда она её бросит. Это сумасшедшие люди, которые могут стрелять в направление атомной станции», — сказал Балицкий.

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