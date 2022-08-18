Москва, 18 августа, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Запад совершил большую ошибку, обеспечив киевский режим во главе с Владимиром Зеленским современными образцами оружия. Об этом 18 августа заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, почувствовав поддержку со стороны Евросоюза и США, Зеленский решил, что ему всё позволено, и начал обстреливать Запорожскую атомную электростанцию.

«Европа не понимает, что, давая Украине летальное оружие, не контролируя эту власть, которая как обезьяна с гранатой, и никто не понимает, куда она её бросит. Это сумасшедшие люди, которые могут стрелять в направлении атомной станции», — сказал Балицкий.