Липецк, , 13:12 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело о нарушении прав жильцов аварийных домов в Липецкой области. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Проблемы Ветхого Жилья Иван Шилов © ИА REGNUM

Жильцы двухэтажных домов в одном из поселков Задонского района проживают в антисанитарных условиях. Они пожаловались Бастрыкину, что в домах разрушаются лестницы, из-за ненадлежащего состояния крыши квартиры затапливает во время дождей, распространяется плесень. По словам жильцов, органы местного самоуправления не предоставляют им благоустроенное жильё.

Организована доследственная проверка. После возбуждения уголовного дела ход и результаты расследования будут взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.