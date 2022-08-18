Кишинёв, , 13:11 — REGNUM Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну посетил международный аэропорт Мэркулешть в Флорештском районе. Об этом чиновник 18 августа сообщил в своём телеграм-канале.

Андрей Спыну Midr.gov.md

«В ближайшее время мы представим на утверждение проект постановления правительства о проекте Международного аэропорта Мэркулешть на 2022–2025 годы», — написал Спыну.

Он сообщил, что разрабатывается план развития аэропорта. Требуются проекты на восстановление пассажирского терминала, инфраструктуры, аэровокзала и пр. Вице-премьер назвал восстановление аэропорта приоритетным направлением, которое поможет восстановить экономику региона и создать дополнительные рабочие места.

Напомним, в аэропорту Мэркулешть находится военно-воздушная база ВВС Молдавии.