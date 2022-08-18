Москва, , 13:09 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Республики Индонезия Джоко Видодо. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что российский лидер поздравил Джоко Видодо и народ Индонезии с национальным праздником — Днём независимости, который отмечался 17 августа.

«Рассмотрены актуальные вопросы развития российско-индонезийских отношений с акцентом на реализацию договорённостей, достигнутых во время недавнего визита Джоко Видодо в Россию, включая продвижение ряда крупных двусторонних проектов в торгово-экономической сфере», — говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны обсудили проблематику глобальной продовольственной безопасности: «Владимир Путин, в частности, информировал о предпринимаемых Россией усилиях совместно с Турцией и Секретариатом ООН по стабилизации ситуации на мировых рынках зерна и удобрений. С учётом председательства Индонезии в «Группе двадцати» затронут также ход подготовки к саммиту объединения на острове Бали в ноябре этого года».