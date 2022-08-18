Москва, , 13:42 — REGNUM «На полях» международного военно-технического форума «Армия-2022» Минобороны России и Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) подписали контракт на поставку партии фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.

Су-34 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Контракт на поставку самолётов подписали замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации по государственному оборонному заказу управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев.

Отметим, что Су-34 — российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковойистребитель-бомбардировщик относящийся к поколению 4++. Разработка началась 19 июня 1986 года, первый полёт состоялся 13 апреля 1990 года. 20 марта 2014 года Су-34 был принят на вооружениеВВС РФ. Судно предназначено для нанесения ударов по целям противника в условиях противодействия средствами противовоздушной обороны противника. Выпускается в городе Новосибирск. Су-34 был использован в конфликте в Южной Осетии, в Сирии и используется в специальной военной операции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в рамках проведения спецоперации на Украине Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) начали применять новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34.

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