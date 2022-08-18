Остров Корсика, , 13:08 — REGNUM На французском острове Корсика увеличилось число жертв, передает BFM TV.

Шторм Godunderstands.americanbible.org

Число жертв продолжает расти. После прохождения сильных штормов 18 августа на Корсике погибли по меньшей мере три человека.

Ранее один человек погиб, а другой был серьезно ранен утром 18 августа, когда на бунгало на Корсике упало дерево.

Как сообщало ИА REGNUM, девять человек пострадали в результате сильного шторма, обрушившегося на Корсику.

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