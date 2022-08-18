Воронеж, 18 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Сильные дожди и грозы прогнозируются в Воронеже и области 18 и19 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий Пименов. Проливной ливень. 1957

По данным синоптиков, с 18:00 18 августа и до 18:00 19 августа в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, местами грозы, местами порывы ветра до 18 м/с.

«В связи с этим просим население скорректировать жизнедеятельность в соответствии с прогнозами, быть внимательными и осторожными», — обратились к жителям спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области с 12:00 18 августа прогнозируется также чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.