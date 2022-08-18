Валенсия, Испания, , 13:05 — REGNUM Глава Женералитата Валенсии Чимо Пуч сообщил, что возвращение людей, выселенных в результате лесного пожара в Валь-де-Эбо, в районе Марина Альта в Аликанте, осуществляется поэтапно. Об этом пишет агентство EFE.

Лесной пожар

По его словам, осадки, выпавшие ранеее, позволили преодолеть наиболее непростую пожароопасную ситуацию.

После заседания Единого координационного центра, состоявшегося в Координационном центре по чрезвычайным ситуациям, Пуч попросил, чтобы возвращение в свои дома жителей деревень и жилых комплексов происходило с максимальной осторожностью, поскольку из-за дождя на дорогах образовались оползни.