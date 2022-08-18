Красногорск, 18 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Власти Московской области для тушения природных пожаров в Рязанской области направили силы и средства лесопожарных формирований, сообщили 18 августа в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства региона.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области Лесные пожары

В Рязанскую область ля усиления группировки, занимающейся ликвидацией пожаров, отправлено три единицы пожарной техники — две АЦ и одна «Нива» и девять человек пожарных.

Отряд лесных пожарных из Подмосковья уже прибыл на место и работает в режиме повышенной готовности. По данным пожарных, в Рязанской области зафиксировано два очага природных пожаров площадью более 135 га.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 300 человек и более 100 единиц техники задействованы в тушении природных пожаров в Рязанской области.

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