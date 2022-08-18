Запорожье, Украина, 18 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду, что запугивание жителей освобожденных территорий региона и стран Европы ядерной угрозой прекратится после поездки делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

«Мы очень ждем этого визита и надеемся, что после этого визита прекратится терроризирование Запорожской области, мирных граждан и всей Европы ядерной угрозой», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Балицкий заявил, что Киев навсегда лишился возможности управлять Запорожской атомной электростанцией.

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