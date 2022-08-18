Москва, 18 августа 2022, 13:14 — REGNUM Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, кого считает лучшей российской вокалисткой. Об этом 18 августа сообщило издание News.ru.

Лариса Долина
Лариса Долина
Цитата из видеоинтервью

«Из женщин сильнее вокалистки, чем Лариса Долина я вот так с ходу не назову. Это школа, это природа, опыт», — признался Бабичев. Он также добавил, что Лариса Долина сумела бы «очень мощно и очень красиво» исполнить гимн России.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Евгений Бабичев раскрыл имена артистов, которые смогут достойно исполнить гимн России. По мнению критика, с подобной задачей смогут справиться SHAMAN, Сергей Волчков, Пелагея, Анна Asti и Zivert.

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