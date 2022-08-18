Москва, , 13:14 — REGNUM Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, кого считает лучшей российской вокалисткой. Об этом 18 августа сообщило издание News.ru.

Лариса Долина Цитата из видеоинтервью

«Из женщин сильнее вокалистки, чем Лариса Долина я вот так с ходу не назову. Это школа, это природа, опыт», — признался Бабичев. Он также добавил, что Лариса Долина сумела бы «очень мощно и очень красиво» исполнить гимн России.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Евгений Бабичев раскрыл имена артистов, которые смогут достойно исполнить гимн России. По мнению критика, с подобной задачей смогут справиться SHAMAN, Сергей Волчков, Пелагея, Анна Asti и Zivert.

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