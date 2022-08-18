Москва, 18 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий систему штрафов за несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства, внесен в Госдуму вице-спикером нижней палаты парламента Алексеем Гордеевым («Единая Россия») и главой думского комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

С 1 марта 2023 года в силу вступает закон «О побочных продуктах животноводства», которым установлены требования к обращению побочных продуктов животноводства. Вместе с тем, сейчас отсутствует административная ответственность за нарушение подобных требований, пояснили авторы инициативы.

Для устранения законодательного пробела они предлагают ввести административную ответственность за несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства.

Так, для должностных лиц штраф предлагается установить в размере от 30 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 50 тыс. рублей до 60 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юридическим лицам может грозить штраф от 250 тыс. рублей до 350 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За повторное нарушение в течение года законопроект предусматривает штрафы для должностных лиц от 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, лицам, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 60 тыс. до 70 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юридическим лицам также может грозить административное приостановление деятельности на 90 суток или штраф от 350 тыс. рублей до 450 тыс. рублей.