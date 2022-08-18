Уфа, , 13:06 — REGNUM Пациентов и сотрудников больницы № 5 эвакуировали в Уфе. Об этом 18 августа сообщает ИА «Башинформ».

Эвакуация Скриншот страницы gtrk-kaluga.ru

По сообщению корреспондента издания, на улице перед больницей собрались около 200 человек.

«По словам одного из медработников, сработал сигнал тревоги, якобы в здании заложено взрывное устройство, пришлось оперативно выводить из палат даже тяжелобольных и неходячих. Часть пациентов разместили в соседнем здании, остальные расположились у больницы на скамейках и кто на чем смог», — сообщает агентство.

К медучреждению прибыли стражи порядка, сотрудники МЧС, бригада скорой помощи, кинологи с собаками.

По информации издания, 18 августа сообщения о взрывных устройствах также поступили в несколько торговых центров.

«В целом, как пояснил агентству «Башинформ» источник в правоохранительных органах, людям пришлось срочно покинуть помещения 18 социальных объектов», — сообщает агентство.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Башкирии осудили за ложное сообщение об акте терроризма.

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