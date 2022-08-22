Рязань, 22 августа, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Крупные природные пожары охватили Рязанскую область. В некоторых муниципальных районах региона власти ввели режим ЧС. Смог от пожаров добрался и до Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Для ликвидации возгораний привлечена авиатехника, в том числе самолёт-амфибия Бе-200 ЧС, в регион прибывают дополнительные силы спасателей.

Между тем в Рослесхозе заявили, что органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы.

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