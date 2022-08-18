Хельсинки, , 13:02 — REGNUM В видеозаписях с вечеринки, на которой премьер-министр Финляндии Санна Марин весело проводит время в компании своих друзей и которые ранее появились в соцсетях, нет ничего предосудительного. Об этом глава финского правительства заявила 18 августа в эфире телекомпании Yle.

Санна Марин Jukka-Pekka Flander SDP

«Я хочу показать, что на ключевых государственных должностях находятся обычные люди, ведущие обычную жизнь. У меня есть семья, работа, а еще у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями так же, как и многие другие люди моего возраста», — сказала она, комментируя появление этих кадров в интернете.

Также Марина высказала сожаление по поводу того, что эти видеозаписи были опубликованы и добавила, что они были сделаны в ходе одной из вечеринок несколько недель назад.

При этом глава финского правительства отметила, что на этой вечеринке она «не делала ничего противозаконного и кроме алкоголя не принимала ни наркотиков, ни чего-либо другого».

Отметим, ранее в соцсетях появилось видео вечеринки, где вместе с Марин веселятся член финского парламента Илмари Нурминен, телеведущие Тинни Викстрём и Каролина Туоминен, стилист Веса Сильвер и ряд других знаменитостей этой страны.