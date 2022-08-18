Мадрид, 18 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Утверждение о том, что Россия находится в изоляции, верно для стран Запада. Об этом 18 августа пишет испанская газета El País.

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

По информации СМИ, в других частях мира это утверждение не действует. В качестве примера издание приводит арабский мир, где даже традиционные союзники Вашингтона занимают неоднозначную позицию, а большинство жителей этих стран относятся равнодушно к украинскому кризису.

В материале приводятся данные опроса Arab News, проведённого в 14 арабских странах. Респонденты в 66% случаев не выразили позиции к конфликту на Украине, а 25% опрошенных считают виновником НАТО.