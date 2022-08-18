Пенза, 18 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В средней школе №25 города Пензы на фасаде здания возникли трещины. Из-за чрезвычайной ситуации в учебном заведении ввели режим повышенной готовности, сообщает городская администрация.

Александра Майер ИА REGNUM В школе

Учащиеся школы на время проведения обследования здания будут перераспределены в школы №28 и №32. После получения данных технического состояния объекта возможна корректировка запланированных действий.

С педагогами школ в преддверии нового учебного года обсудили вопросы формирования групп продленного дня, режим работы в новых условиях, обеспечением питания детей, организации кружков и секций.

В интервью местного телеканала исполняющая обязанности директора школы Ольга Ермакова сказала, что весной одна из стен здания стала выпуклой, начали расти трещины.

«В 1989 году школа подвергалась капремонту. Были сделаны металлические стяжки, был укреплен фундамент. Дети также учились в других школах, но через два года дети сюда вернулись вновь. И, как видите, с течением времени эта сторона стала себя вести сомнительным образом», — цитирует и. о. директора школы ГТРК «Пенза».

При этом учебное заведение в июне было принято к новому учебному году, но из-за ливневых дождей в июле снова пошла вода в подвал. Воду откачали, но стена отошла, констатирует замначальника управления образования Пензы Елена Петросова.

Уточняется, что в школу №28 направят детей начальных классов, во втором корпусе 32-й школы разместятся ученики с пятого по 11 классы.

Средняя общеобразовательная школа №25 города Пензы основана в 1953 году. В 1996 году школе присвоили имя Владимира Прокофьевича Квышко — выпускника школы, подполковника ФСБ, геройски погибшего при исполнении воинского долга в Чеченской республике.

ИА REGNUM напоминает, в мае потолок обрушился на головы детей в одном из классов средней школы села Терек-Сай Джалал-Абадской области Киргизии. Тогда пострадали 18 учеников и один учитель. Их госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести.

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