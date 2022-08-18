Чебоксары, , 12:59 — REGNUM В Чебоксарах в рамках празднования Дня города, который будет отмечаться 21 августа, одним из центральных событий станет выстраивание в общегородской хоровод. В столице Чувашии попробуют установить рекорд по численности участников мероприятия, после которого всем раздадут небольшой памятный подарок, написал в телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Схема расстановки хоровода https://gcheb.cap.ru

Руководитель города поделился «деталями организации одного из центральных событий» празднования 553-летия чувашской столицы — установлению возможного рекорда по созданию самого большого хоровода России.

«Территорию Чебоксарского залива решили разделить на секторы — с нулевого по 17-й. У каждого из них будет свой ведущий, который поможет поддерживать праздничную атмосферу и координировать шествие хоровода», — рассказал Денис Спирин.

По его словам, в секторах будут отдельные входы для обеспечения безопасности и удобства участников. Кроме того, жители и гости города, которые захотят поучаствовать в массовом мероприятии, могут заранее выбрать площадки и «договориться с друзьями встретиться на месте».

«С расстановкой поможет самая многочисленная за всё время массовых мероприятий в Чебоксарах группа волонтёров — 350 человек», — добавил сити-менеджер.

Хоровод начнёт выстраиваться 21 августа в 16:30. Власти отмечают, что все участники получат памятные браслеты мероприятия с эмблемой хоровода.

Напомним, что ранее в Чебоксарах проводились общегородские хороводы. Чтобы побить собственный рекорд, в городе нужно собрать не 2,7 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2022 году отмечается 553-летие со дня упоминания в летописи города Чебоксары. День города празднуется ежегодно в третье воскресенье августа, в этом году он приходится на 21 августа. Праздничные мероприятия в честь этой даты стартовали 15 августа.

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