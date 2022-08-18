Сеул, , 13:01 — REGNUM Будущее Индо-Тихоокеанского региона невозможно обсуждать без Китая, который является для Южной Кореи важным экономическим партнёром. Об этом, как сообщает KBS, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин, выступая 17 августа на симпозиуме по случаю первых ста дней пребывания Юн Сок Ёля на посту президента.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несмотря на различия в политических системах двух стран и несовпадение национальных интересов по некоторым вопросам, Южная Корея и Китай имеют общие подходы к вопросам экономической безопасности», — отметил глава южнокорейского МИД.

В преддверии 30-летия установления дипломатических отношений, которое Сеул и Пекин отметят на следующей неделе, Пак Чин пообещал приложить усилия для поддержания двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении и общих интересах.