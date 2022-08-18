Москва, 18 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Киев навсегда лишился возможности управлять Запорожской атомной электростанцией. Об этом 18 августа заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Станция потеряна для режима Зеленского навсегда. Предпринимаются меры, чтобы люди не выезжали, многие все-таки поддаются панике», — сказал Балицкий.

В то же время, с начала спецоперации из 11 тыс. работников ЗАЭС лишь 1,5 тыс. покинули город Энергодар, где расположен объект.