Вашингтон, , 13:11 — REGNUM США могут порекомендовать западным компаниям ограничить экономические связи с Турцией, если Анкара будет укреплять отношения и «формальное экономическое партнёрство» с Москвой. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Турция и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в Вашингтоне Турцию рассматривают как будущее «глобальное направление для притока бизнеса и капитала», но вместе с тем предупреждают о реальных рисках для её интеграции с остальным миром в случае более тесных отношений с Россией.

Если Запад сможет доказать, что Турция «уклоняется от санкций», Вашингтон может «пойти ещё дальше и отключить Турцию от доллара» через вторичные санкции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, отмечает издание, понимает недопустимость «перехода границ». Неназванный турецкий чиновник рассказал, что в Анкаре понимают «риски вторичных санкций», однако ряд стран, в том числе США, «перегибают палку».

«Если турецкие компании пострадают, мы отреагируем, и это будет контрпродуктивно», — предупредил собеседник издания.

Страны Запада давят на Анкару, чтобы не представляла помощь России. Так, официальный представитель ЕС по иностранным делам Питер Стано заявил, что Турция не должна «предлагать России решения» по обходу санкций, и Евросоюз внимательно отслеживает эту ситуацию.

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