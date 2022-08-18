Соль-Илецк, Оренбургская область, , 12:57 — REGNUM Курорт «Солёные озёра» в Соль-Илецке Оренбургской области будет работать до 4 сентября. Информация об этом опубликована на официальной странице курорта в соцсети.

Знаменитое озеро Развал в Соль-Илецке

В сентябре зона отдыха будет функционировать в сокращённом режиме. Время работы сократиться на час — до 21:00 вместо 22:00.

В комментариях пользователи интернета отмечают, что в 2022 году курорт решили закрыть слишком рано. В прошлом году он закрылся в середине сентября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на территории курорта возникла проблема. Из-за карстовых процессов открытие курортного сезона оказалось под вопросом. Проводились работы по берегоукреплению. Курорт открыли 20 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье назвали дату открытия курортного сезона в Соль-Илецке