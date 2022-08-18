Москва, 18 августа, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Отвлекаются на решение рабочих вопросов в отпуске или на отдыхе в выходные дни 76% жителей России, часто — 36%, время от времени — 40%. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Peoples Temple Jonestown Gallery На отдыхе

Больше всего тех, кто вынужден посвящать часть отпуска рабочим моментам среди работников с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц (84%). Не сталкиваются с такой необходимостью 14%. Принципиально не реагируют на звонки с работы во время отпуска 6%.

Чаще всего приходится решать рабочие вопросы во время законного отпуска главным бухгалтерам (56%) и менеджерам по продажам (54%). Придерживаются принципа не работать во время отдыха 11% врачей, 9% программистов и 8% медицинских сестер.

Опрос проведён 13 июля — 16 августа 2022 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 420 населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, дистанционно работают во время отпуска и принимают участие в делах компании 40% жителей России.

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