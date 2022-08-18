Москва, , 12:53 — REGNUM Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов надеется, что система «паспорта болельщика» (Fan ID) не будет введена в хоккее. Об этом 18 августа сообщает «Чемпионат».

«Объясняем, надеемся, что нас это не коснётся», — сказал Морозов.

Морозов отметил, что хоккейные болельщики отличаются от футбольных. По его словам, в КХЛ борются с матом, люди приходят на матчи с семьями, идёт привлечение молодой аудитории.

Он добавил, что все эти аргументы были доведены до соответствующих лиц.

Напомним, с сезона 2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) постепенно вводится система Fan ID, из-за чего посещаемость матчей резко упала.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме считают, что Fan ID наносит ущерб российскому спорту