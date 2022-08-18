Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM С начала 2022 года в Санкт-Петербурге отравились ядовитыми грибами 14 человек. Об этом 18 августа сообщил руководитель отдела клинической токсикологии Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, главный внештатный специалист-токсиколог Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе Алексей Лодягин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«За прошлый год с острыми отравлениями грибами в центр лечения острых отравлений поступило 37 человек. В этом году таких пациентов у нас было 14. При этом один случай закончился летально», — заявил Лодягин

Чаще всего пациенты путают съедобные грибы с ядовитыми и употребляют последние в пищу. Также были те, кто сознательно употреблял с различной целью мухоморы. Как отметил Лодягин, их едят якобы для «повышения иммунитета» или для «расширения сознания». Однако это весьма опасно для человека, потому что содержащиеся в мухоморе вещества повреждают клетки центральной нервной системы.

В случае, если произошло отравление грибами, необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Следует выяснить, что это были за грибы, какая была обработка, в каком количестве они были употреблены, и сколько времени прошло с этого моменты. Можно попытаться самостоятельно удалить токсины, выпить воды, а затем вызывать рвоту. Также можно применять активированный уголь.