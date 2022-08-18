Симферополь, 18 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Личности подростков, катавшихся в надувном бассейне по центру Симферополя, установили полицейские, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым 18 августа.

Мвд.рф Полиция

Видеоролик, на кадрах которого молодой человек находится в бассейне, помещённом в прицеп двигавшегося автомобиля, полиция выявила при мониторинге соцсетей. Выяснилось, что водителем автомобиля был несовершеннолетний юноша без прав.

В отношении 16-летнего водителя транспортного средства составлен ряд административных протоколов. Ещё один протокол составлен в отношении 17-летнего пассажира — за нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения.

Собранные сотрудниками полиции материалы переданы для рассмотрения в административную комиссию. Также профилактическую работу полицейские провели с родителями подростков. Их действиям также намерены дать правовую оценку.