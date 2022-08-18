Вильярреаль, Испания, , 12:51 — REGNUM Гражданская гвардия Испании зафиксировала почти 300 нарушений в ходе специального наблюдения за рейв-вечеринкой, незаконно организованной на берегу водохранилища Альмендра, недалеко от ныне несуществующего города Аргусино в Саморе. Об этом пишет агентство EFE.

Рейв в Бруклине Adrian

Отмечается, что фиксировались как административные правонарушения, так и вождение транспортных средств под воздействием запрещённых веществ.

В ходе контроля, установленного Гражданской гвардией на главной подъездной дороге к месту проведения вечеринки, на которой постоянно находилось около тридцати агентов, было собрано около 270 протоколов.