В Индонезии арестовали троих подозреваемых в терроризме
Джакарта, 18 августа, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Полиция в Индонезии арестовала троих подозреваемых в террористической деятельности, сообщает CNN Indonesia.
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Полиция. Индонезия
Двое подозреваемых были арестованы в Джакарте, а третий — на юге Суматры. Новость об аресте была подтверждена бригадным генералом полиции.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо намерен заложить фундамент дворца в месте, которое станет новой столицей Индонезии.
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