Джакарта, 18 августа, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Полиция в Индонезии арестовала троих подозреваемых в террористической деятельности, сообщает CNN Indonesia.

AWG97 Полиция. Индонезия

Двое подозреваемых были арестованы в Джакарте, а третий — на юге Суматры. Новость об аресте была подтверждена бригадным генералом полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо намерен заложить фундамент дворца в месте, которое станет новой столицей Индонезии.

Читайте также: Президент Индонезии хочет заложить фундамент нового президентского дворца