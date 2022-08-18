Москва, 18 августа, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Известный российский певец Николай Басков объявил о возвращении телепередачи «Утренняя почта». Соответствующий пост был опубликован в телеграм-канале артиста 18 августа.

Кадр из интервью на телевидении Николай Басков

«Друзья, «Утренняя почта» возвращается в эфир телеканала «Россия 1»! У вас вновь появилась возможность отправить свои заявки на легендарный почтовый ящик: 115 162, Москва, Шаболовка, 37, «Утренняя почта с Николаем Басковым» или на адрес электронной почты pochta@smotrim.ru», — написал музыкант. В то же время точную дату возвращения программы в эфир Басков раскрывать не стал.

Напомним, осенью 2021 года «Утренняя почта» вышла в эфир канала «Россия 1», а её ведущим стал Николай Басков. Вскоре программа пропала из сетки вещания, а её дальнейшая судьба долгое время оставалась неизвестной.