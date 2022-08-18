Элиста, 18 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Калмыкии ожидается ухудшение погодных условий. Стихия разгуляется в течение двух дней, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МЧС России 18 августа.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Дождь

В ряде районов Калмыкии пройдут сильные дожди и ливни в сочетании с грозой и градом. Ветер в непогоду усилится до 20-25 метров в секунду.

Спасатели призывают жителей Калмыкии быть предельно внимательными и осторожными в условиях непогоды.