Киров, , 12:48 — REGNUM В Кировской области по итогам июля инфляция в годовом выражении составила 15,68% после 16,82% в июне. Об этом сообщает Банк России в информационно-аналитическом комментарии.

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Уровень инфляции в регионе превысил средний показатель по России, который в июле составил 15,1%.

В течение года продовольственные товары подорожали на 17,84%, плодоовощная продукция — на 5,03%, рост цен на непродовольственные товары составил 18,05% за год, услуги подорожали на 9,6%.

Только за июль в группе продовольственных товаров и плодоовощной продукции дефляция составила 2,08% и 16,09% соответственно. Непродовольственные товары в целом подешевели на 2,18%. В группе услуг в течение месяца наблюдается рост цен на 1,61%, в том числе услуги ЖКХ подорожали на 1,26% за месяц, транспортные услуги — на 1,96%.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России по состоянию на 15 августа замедлилась до 14,87% в годовом выражении с 15,01% неделей ранее. Соответствующие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития. Основной вклад в дефляцию по-прежнему вносит удешевление продовольственных товаров за счёт снижения цен на фрукты и овощи. Цены на продовольствие в целом за последнюю неделю снизились на 0,33%, а без учёта плодоовощной продукции — выросли на 0,06%.

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