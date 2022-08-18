20 августа стало известно, что группировка из трёх эсминцев ВМФ США, базирующихся на военно-морской базе «Рота» в испанской провинции Кадис, в ближайшее время пополнится четвертым кораблем. Все эсминцы оснащены современной ПРО морского базирования «Иджис» (Aegis), которая является одной из важнейших частей глобальной ПРО, разворачиваемой в мире вопреки существующим договоренностям с Россией. Официальный повод для усиления средиземноморской группировки — снятие с боевого дежурства ракет ПВО «Пэтриот» (Patriot), размещённых на территории Турции. Представитель военно-морского флота США Памела Роу подчеркнула: «Передовое развертывание этих четырех кораблей — часть «Европейского поэтапного адаптивного подхода» (EPAA), который предусматривает использование кораблей с системой ПРО «Иджис» и наземных объектов «Иджис» для защиты Европы от угроз баллистических ракет с Ближнего Востока». «Соединенные Штаты привержены защите наших союзников по НАТО, включая Турцию», — добавила она.

aviationnews.eu

«Иджис», она же — «Эгида» (Aegis), в американской версии — «щит Зевса», защищающий Америку и её союзников по НАТО. На средиземноморском театре этот щит составляют эсминцы класса «Арли Берк» (Arleigh Burke): «Росс» (Ross, DDG-71), «Дональд Кук» (Donald Cook, DDG-75) и «Портер» (Porter, DDG-78) с базы ВМФ в Норфолке, штат Вирджиния, и пополнивший группировку эсминец «Корни» (Carney, DDG-64) из Мейпорта, штат Флорида. Однако уязвимость этого щита показал инцидент, произошедший 12 апреля 2015 года с эсминцем «Дональд Кук», когда российский безоружный СУ-24 совершил его облет с использованием системы радиоэлектронной борьбы «Хибины», в результате которой система «Иджис» полностью «ослепла», а 27 американских моряков, выйдя «на берег», уволились из флота.

Все корабли этого класса оснащены многофункциональной боевой информационно-управляющей системой (МБИУС), состоящей из сети сенсоров и компьютеров, а также ударно-боевых средств в виде ракет-перехватчиков первого поколения Standard missile 2 (SM-2) и второго — Standard missile 3 (SM-3), запуск которых осуществляется из двух универсальных установок вертикального пуска Mk-41, расположенных под палубой. В свою очередь, Mk-41 имеет 48, а в случае с «Россом» — 45 тоже универсальных пусковых ячеек из которых (внимание!) могут запускаться не только ракеты перехватчики MS-2 и MS-3, но и крылатые ракеты поверхность—поверхность «Томагавк» (Tomahawk). Возможность использования ячеек для запуска противолодочных ракет «Асрок» (Asroc) можно пока не рассматривать, она влияет только на обороноспособность группировки в походе.

По инструкциям ВМФ США, тип ракет и их количество в ячейках пусковых установок кораблей определяется боевыми задачами в зависимости от развития военно-политической обстановки на конкретных театрах военных действий (ТВД). Для эсминцев с базы «Рота» таким ТВД является средиземноморский, а там главный конфликт — сирийский. С начала августа, по решению президента США Барака Обамы, военно-воздушные силы могут наносить удары по объектам не только ИГИЛ, но и войскам Башара Асада. Для безопасности «полётов» американских бомбардировщиков в этом случае требуется подавить сирийские средства ПВО. А что лучше для этого, чем массовый удар ракетами «Томагавк» со стороны Средиземного моря с безопасного удаления от берегов, которые пока контролируются официальной сирийской властью? «Томагавки» — это наступательное оружие. Это вам не выводимый из Турции оборонительный «Пэтриот», поражающий исключительно воздушные цели.

Формально усиливающаяся группировка эсминцев класса «Арли Берк» выбирается в восточную часть Средиземного моря, чтобы вместо «Пэтриотов» надежно защитить мирное небо Турции. На самом деле её истинные задачи будут определяться тем ракетным «фаршем», которым командование ВМС США наполнит утробы этих кораблей. Если число «Томагавков» превысит 60 на каждом, их задача будет понятна даже последнему сирийскому беженцу на острове Кос.

Пока режим Асада удерживает побережье, торговля краденой нефтью, ведущаяся ИГИЛ для самофинансирования, не является тотальным мировым фактором. Слова о том, что боевики имеют с этой торговли $3 млн в день далеки от действительности. Столько стоит продаваемая посредникам нефть лишь формально. До конечного получателя, например англо-турецкой нефтяной компании Genel Energy, она доходит совсем по другой цене. Бизнес на контрабанде предусматривает разветвлённую систему откатов, куда включены ближневосточные станции ЦРУ, таможня Ирака и Турции, чиновники Иракского Курдистана и турецких провинций, непосредственные лидеры боевиков, лично контролирующих трубопроводы и дороги. В ИГИЛ на оружие, еду и прочие военно-полевые надобности доходит в 10 раз меньше — порядка $300 тыс. в день. Это тоже не мало, но надо помнить, что контрабандное оружие и боеприпасы тоже дороги. Главной мечтой руководства ИГИЛ является выход к морским терминалам в Тартусе, куда ведет нефтепровод, проходящий через Хомс.

Что произойдет, если удерживающие эти города сирийские войска будут атакованы ракетами «Томагавк» с моря и авиацией США с базы «Инджирлик» в Турции? Неужели на освободившееся место войдут силы «умеренной сирийской оппозиции», так старательно пестуемые американцами в последнее время? Конечно, нет. К морю выйдут объединённые отряды ИГИЛ и тут же начнут торговать нефтью морским способом, загружая супертанкеры, которые будут благополучно уходить из береговой зоны Сирии под прикрытием группировки эсминцев «Иджис». Зона хаоса в подбрюшье Европы будет сохранена, а ее деструктивный потенциал значительно усилен.

Вопреки существующему в сознании штампу, нефть, которая продается ИГИЛ по дешевке, реально не влияет на общемировое ценообразование. Ситуация с резким удешевлением барреля нефти в последние дни связана с другими факторами. Объем контрабандной нефти в лучшем случае не превышает 1,5% общемировой добычи. Однако с выходом исламистов в Средиземное море ситуация может измениться и цены на нефть, а, следовательно, и курс рубля в нашей стране могут еще больше понизиться.

Планы США упираются в существование уже развернутого в Средиземном море оперативного соединения ВМФ России. Это соединение, состоящее, в частности, из ракетного крейсера «Москва», кораблей обеспечения и больших десантных кораблей, 19 августа как раз произвело ротацию: два БДК — «Цезарь Куников» и «Азов» — в сопровождении малого ракетного корабля «Мираж» прошли проливы по пути на Родину. Западные СМИ предполагают, что в Новороссийском порту они загрузятся «дарами военторга» согласно договорам с Сирией и отправятся назад, в «горячее» море в рамках операции «Сирийский экспресс».

18 августа ПВО Сирии усилили поставленные по контракту 6 самолетов МИГ-21, которые разместились на авиабазе Mezze. И американская разведка, так занятая продажей контрабандной нефти через курируемый ею Иракский Курдистан, до сих пор не знает, оснащены ли они «волшебным» комплексом РЭБ «Хибины», на раз выводящим «Иджис» из строя. И не размещены ли на русских кораблях в Средиземном море установки РЭБ «Гималаи», обладающие вообще запредельными характеристиками. Как показали последние события, если США действительно хотят помочь Европе, для усиленной группировки американских эсминцев «Арли Берк» есть, как принято теперь говорить, асимметричная задача. Ведь кораблям с «Иджис» по силам блокировать перемещение в Грецию, Италию и Испанию беженцев с Ближнего Востока, хоть как-то замедлив их поток из создаваемого самими американцами нефтяного исламского халифата. Просто загрузить в пусковые шахты Mk-41 не «Томогавки», а противолодочные ракеты «Асрок», к примеру.