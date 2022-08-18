Москва, 18 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подвергаются все более интенсивным обстрелам со стороны киевского режима. Об этом 18 августа заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, ПВО не способно перехватить артиллерийские и минометные снаряды, которыми Украина ведет огонь по ЗАЭС.

«Усилилось давление со стороны украинской хунты и попадание в коммуникационные сети, ЛЭПы кабеля, подстанции, целятся в систему водоотведения, водоохлаждения. А это очень опасно, ядерная реакция регулируема, когда можно контролировать температуру», — сказал Балицкий.