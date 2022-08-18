Москва, 18 августа 2022, 12:52 — REGNUM Министр МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область, сообщили ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе ведомства.
Глава МЧС будет координировать работы группировки спасателей по тушению пожаров.
Общая группировка сил и средств, задействованная в тушении пожара, уже превышает 470 человек и 175 единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе мобилизованы все медицинские учреждения.
Читайте ранее в этом сюжете: Рязанские власти мобилизовали медучреждения из-за природных пожаров